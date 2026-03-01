アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃でイランの最高指導者ハメネイ師が死亡しました。イラン側は「圧倒的かつ決定的な報復を行う」と宣言していて、戦闘の激化が懸念されています。

アメリカとイスラエルによる攻撃から24時間が経過したイラン。赤新月社によると、これまでに全土で201人が死亡しました。

「うちの娘は10歳なんです。どこを探せばいいかわからない」

また、南部の小学校にも攻撃があり、アルジャジーラは児童ら148人が死亡したとも伝えています。さらに…

イラン国営テレビ

「国の指導者ハメネイ師が亡くなられました」

当初イラン側が「無事」だとしていたイランの最高指導者ハメネイ師について、イラン国営メディアは“2月28日の早い時間に自身の事務所で死亡した”と報じました。

こちらは、ハメネイ師の邸宅とされる写真。黒煙が上がり、建物が破壊されているのが確認できます。

トランプ大統領も自身のSNSで…

アメリカ トランプ大統領

「歴史上最も邪悪な人物の一人、ハメネイが死亡した」

と、成果を強調したほか、CBSテレビに対し、ハメネイ師の後継について「適任者は何人かいる」と述べました。

イラン国外で最大規模のイラン人コミュニティがあるアメリカのロサンゼルスでは…

記者

「つい先ほど、ハメネイ師の死が伝えられまして、喜びにわいています」

「トランプ大統領、愛してる！」

アメリカ在住のイラン人

「これ以上ないほど幸せな日です。彼（ハメネイ師）は、あの怪物はもういないのです」

ハメネイ師殺害について専門家はこう分析します。

元イラン大使 関西学院大学 齊藤貢 客員教授

「今回はハメネイ師、特に最高指導者をピンポイントで殺害するために、おそらくインテリジェンス情報で、この日のこの時間にいるという情報があって、攻撃のアレンジがなされたというふうに考えています」

ただ、イランには官僚システムが構築されているため、最高指導者が死亡したとしてもただちに体制が崩壊することはないとも話しました。

元イラン大使 関西学院大学 齊藤貢 客員教授

「私は革命体制は現時点の私の評価では崩壊しないと思います。イラクとかシリアでは独裁者がいなくなると政権は崩壊したわけですけども、イランはおそらくそういうことにならなくて、最高指導者の後継者も淡々と選ばれる」

イスラエルによる攻撃後、イランは反撃を行い、イスラエル側ではこれまでに1人が死亡、121人がけがをしたということです。

緊迫した状況が続いていて、JNNの取材中にも…

記者

「市民の方々もサイレンを聞いて、シェルターの中へと来ている状況です。皆さん車を止めて走ってこちらに向かってきている状況です」

また、イランの反撃はイスラエル以外の中東の6か国にも行われていて、戦闘の激化が懸念されています。