2日に控えるオリックスとの強化試合に向け、大阪に移動した野球日本代表・侍ジャパン。ホワイトソックスでの春季キャンプに臨んでいた村上宗隆選手も、同日チームに合流し、前日練習に参加しました。

日本時間2月27日には、現地でのオープン戦に出場予定だったものの、体の疲労もあり出場を回避。WBCに向けての状態を重視した結果であり、この際にも体の状態も問題がないことを明かしていました。現在の状態ついては「時差ぼけも多少ありますし、万全かどうかはわからないですけど、その中でも試合があるので、やるしかないなと思ってやってますし、できることはやりたいと思っています」とコメント。翌日のオリックス戦にも出場予定であることを明かしました。

宿舎や練習の中でも一部の選手たちとすでに言葉を交わしたという村上選手。打撃練習の中でも大谷翔平選手と笑顔で交流する様子を見せていました。その中で、すでにチームの雰囲気のよさも感じているそう。「前回大会一緒にやったメンバーもたくさんいますし、前回大会も経験しているので試合の入り方とか分かるところはわかるので、とまどいなく試合に臨めるのかな」と本戦に向けての意識についても語りました。

今回がメジャー1年目でのWBC出場となる村上選手。2023年の前回大会をメジャー1年目で迎えた吉田正尚選手は、当時を振り返り「何も分からずに突っ走った印象で、移動も含めて正直結構キツかったな」と語っていました。多くの負担も予想される中、決断への思いを聞かれた村上選手は「日の丸を背負えるチャンスがあるのであれば、僕から断ることはない」とキッパリと返答。2大会連続での世界一に向けて、勝利に貢献したい思いを改めて語りました。