芝の一線級が集まった中山記念・Ｇ２（中山・芝１８００メートル）で敗れた１番人気のセイウンハーデス（牡７歳、栗東・橋口慎介厩舎、父シルバーステート）にＳＮＳではショックの反応が広がっている。

幸英明騎手を背に最内枠から好スタートを決めてハナに立った。最初の３ハロンは３６秒３の遅い流れで、２番手につけたオニャンコポンに２、３馬身差をつけるリードを保ったまま最後の直線へ。最後の急坂が待ち構える残り２００メートル付近で手応えがなくなると、そのまま馬群に沈み、１２着に後退した。

勝ったのは３番人気のレーベンスティール（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）。４番人気のカラマティアノス（津村明秀騎手）が２着。２番人気のエコロヴァルツ（横山武史騎手）が３着だった。

セイウンハーデスは２３年七夕賞・Ｇ３と２５年エプソムＣ・Ｇ３で重賞２勝をマーク。直近の２走はＧ１に出走し、天皇賞・秋で７着、ジャパンＣで１２着に敗れていた。

中山記念の単勝オッズは２番人気のエコロヴァルツが３・６倍。３番人気のレーベンスティールが４・２倍と上位拮抗のオッズだったが、Ｇ１馬２頭がいるなかで１番人気に浮上したセイウンハーデスにはＳＮＳでも納得していない意見が多く、「気付いたら１番人気って…」「一番人気だったの嘘やん」「やはり小回り向きではなかったか」「坂が苦手では？」「息を入れられなかったように見えた」「どこ行ったんや」「スタンド前の発走だと成績が悪いですね」「ペース的に楽勝かと思ったけど」「元々菊花賞で大暴走してた馬」「余力を持って先行していると思っていたが、最後はガス欠」「明らか過剰人気やったな」「１番人気になってたとは」「やっぱり罠だった」「１番人気はよくわからんかったな」などの反応があがっている。