◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト）▽第４節 浦和２―３鹿島（２８日・埼玉スタジアム）

百年構想リーグ最多の５万２８４１人が駆けつけた熱戦は、鹿島が０―２のビハインドから３ゴールを奪い、鮮やかな逆転勝利を飾った。

＊ ＊ ＊

「ダービー」と銘打たれてはいないものの、Ｊリーグ屈指の好カードの１つとして、これまでも数々の熱戦を繰り広げてきた「浦和―鹿島」。

スポーツ報知では、浦和サポーターによる大ブーイングが鳴り響く鹿島のメンバー発表時に、スタジアム５階記者席の中央部において、専用アプリでブーイングの声量を計測した。

この日も圧巻のコレオグラフィーを披露するなど、Ｊ屈指の熱量を誇る浦和サポーターに最も警戒され、“嫌われている”鹿島の選手は誰だったのか。ブーイングとは一流の証しであり、愛情と憎しみは紙一重でもあり―。名誉とも言える上位５傑は。（測定・岡島 智哉）

＊ ＊ ＊

【４位】ＧＫ早川友基、ＦＷレオセアラ（７５デシベル） 昨季のＭＶＰと得点王が同時ランクイン。早川は昨季、埼玉スタジアムで月間ベストセーブ賞受賞のファインセーブを披露。レオセアラは昨季２試合はノーゴールだったが、この日は０―２から追撃のゴールを挙げた。

【３位】鬼木達監督（７７デシベル） 多くの選手たちを抑え、指揮官が３位入り。この１０年間で５度のリーグ制覇を誇る名将へのリスペクトとも言えるだろうか。この日も采配ズバリで２点差を逆転。

【２位】ＭＦ柴崎岳（７９デシベル） ベンチスタートながら堂々の２位。１位は殿堂入りと言っても過言じゃない選手なので、実質１位と言えるかもしれない。後半４３分にピッチに立ち、決勝点をアシスト。

【１位】ＦＷ鈴木優磨（８５デシベル） おそらく予想オッズは１・０倍だったのではないか。鹿島サポーターの期待を裏切らない男に、浦和サポーターは期待を裏切らないブーイングが浴びせた。なお、この日もゴールを奪い、３年連続の“埼スタゴール”達成となった。