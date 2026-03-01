ヘビーメタルバンド聖飢魔IIが1日、TBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜午後1時）に出演。デーモン閣下が聖飢魔II解散後のアルバイト生活でスーパースターと対面したことを明かした。

聖飢魔IIは1999年に解散すると宣言していたといい、その言葉通り一度解散した。

閣下は芸能界を一度引退しアルバイトをしていたことを明かし「裏方の仕事しようと。LAに1年ほど修行しに、映画製作とドラマとCM。ADですよAD。名も知れぬAD。こういうときに顔が割れてないのがとっても役に立つ」と語った。

ここで世界的スーパースターと仕事をしたと紹介され、閣下は「ロサンゼルスでユンケルのCM撮影をしてたのね。メジャーリーガーだったイチロー選手がその製作会社でユンケルのCMを撮るんで、わが輩はADで、イチローさんのところに行って『イチロー選手、そろそろ時間です。よろしくお願いします』って言うのをやってた」と明かした。

明石家さんまは「『僕はデーモンです』とも言わずに？」と聞くと、閣下は「言わない言わない。ただのAD。ちょっと年食ったAD」と語り、笑わせた。