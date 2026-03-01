静岡県三島市にある三嶋大社は、伊豆で最も格の高い神社「伊豆国 一宮（いずのくにいちのみや）」としてその名を知られています。

まつられているのは、大山祇命（おおやまつみのみこと）と積羽八重事代主神（つみはやえことしろぬしのかみ）。二柱の神様を総じて、三嶋大明神（みしまだいみょうじん）と称しています。

創建の時期は不明ですが、奈良・平安時代の古書にも記録が残る、歴史ある神社です。

三嶋大社へのアクセスは、電車を利用する場合、JR三島駅から徒歩約15分。

車を利用する場合は東名高速道路沼津ICから伊豆縦貫道を経由し、三島塚原ICから国道22号を通って、約10分で到着です。駐車場（1時間200円／55台）に車を停め、神社の入り口である大鳥居へと向かいましょう。



大鳥居をくぐり、まずは本殿を目指しましょう。1つ目の門である総門の手前には、源頼朝の妻である北条政子が信仰したと言われている「厳島神社」があります。

周囲の「神池（しんち）」では、鯉が泳ぐ姿や、晴れた日には亀が甲羅干しをしている姿が見られます。平安時代末期の文献には、源頼朝が参詣し社殿を寄進した際に、神池にウナギが生息したという記録があります。

春には池の周りをはじめとする参道に、見事な桜が咲き誇り、花見の名所としても知られています。

手水舎の向かい側には、源頼朝と北条政子が腰をかけて休んだと言われる「腰掛け石」が。実際に座って、写真を撮る方も多いそう。

手水舎で身を清めたら、精緻な彫刻が施された神門をくぐって舞殿を越え、全国でも最大級の大きさを誇る本殿へと向かいます。

1866年に竣功された三嶋大社の本殿・幣殿・拝殿は、国の指定重要文化財にも登録されています。3つの建物が連なる荘厳なその姿は、ついつい時間を忘れて見入ってしまうほど。

家内安全や商売繁昌、交通安全などの御祈祷は、客殿で受け付けています。



「三嶋大社」にある御神木は、キンモクセイと大楠の2つ。

本殿の近くにあるキンモクセイは、なんと樹齢1200年を超える国の天然記念物。9月上旬から中旬、9月下旬から10月初旬の二度にわたって、満開のキンモクセイを楽しむことができます。

甘く芳しい香りを嗅ぐと、秋の訪れを感じますね。

大楠（おおくす）もお見逃しなく。総門の手前、厳島神社の奥にたたずむ巨木は、その根本に祠がまつられています。長い年月、三嶋大社を見守ってきた歴史が伝わってくるかのようです。

大楠の奥に進むと、瀬織津姫神（せおりつひめのかみ）・速秋津姫神（はやあきつひめのかみ）・気吹戸主神（いぶきどぬしのかみ）、速佐須良姫神（はやさすらひめのかみ）の四柱の神がまつられている「祓戸（はらえど）神社」が現れます。

毎朝参拝に通う方もいらっしゃるほど、地元の人から親しまれているそう。少し足を延ばして、ぜひ訪れてみてくださいね。



御守や御朱印を授かろう

参拝を終えたら、本殿の近くにある授与所で、御守りや御朱印を授かりましょう。

「錦守」「めでたい守」各800円

身体健全や無病息災など、身体にまつわる御守「錦守」は、三嶋大社の社紋である五七桐の御紋入り。語呂合わせで鯛がかたどられた「めでたい守」は、恵比須様の御加護を授かることができます。

三嶋大社では20種類を超える御守りや絵馬のほか、お正月になると「破魔矢」や「三嶋駒」など、限定の縁起物なども登場。訪れた時期や願いによって、自分に合ったものを選んでください。

「三嶋駒」初穂料1300円 写真提供：三嶋大社

開運大吉の御守「三嶋駒」は、表の絵柄が毎年変わり、12年前の同じ干支でも異なるので、毎年楽しみに集めている方も多いのだそう。

三嶋大社の御朱印は、神門の手前にある客殿で受付を。初穂料は500円で、御朱印帳に記帳をしてくれます。参拝の証として、残してみてはいかがでしょうか。

時間に余裕がある方は、授与所の裏手にある「鎮守の森」を歩いてみるのもおすすめ。

三嶋大社の境内には900本以上の樹木が茂っており、「大社の森」として親しまれています。緑いっぱいの中で深呼吸をすると、清々しい気持ちになれますよ。



総門の近く、駐車場に戻る途中にある「福太郎茶屋」は、お茶休憩にぴったりのスポット。三島周辺のおみやげ品などが購入できる「大社のよりどころ」に併設されています。

三嶋大社の名物である「福太郎」は、五穀豊穣・天下泰平を願う縁起餅。カウンターで注文をして、店内の喫茶スペースでいただきましょう。

「福太郎（お茶付き）」300円

邪気を払うと言われる天然よもぎを100%使用したお餅を、甘さ控えめのこしあんで包んだ「福太郎」。三嶋大社で1月7日に行われる「御田打神事」に登場する、主役のひとりをモデルにした縁起餅です。

あんこの部分がリーゼントにも見えますが…実はこちら、福太郎が被る烏帽子を模したもの。箱入り（12個入1200円）は、おみやげに喜ばれること間違いなし。緑茶との相性も抜群で、ほっと一息、肩の力が抜けていくのを感じます。

写真提供：三嶋大社

みどころたっぷりの三嶋大社は、時間に余裕を持って巡るのがおすすめです。春には桜、秋には金木犀など、四季折々の自然を感じられることも魅力のひとつ。ぜひ次の休日に、訪れてみてはいかがでしょうか？



■三嶋大社（みしまたいしゃ）

住所：静岡県三島市大宮町2-1-5

TEL：055-975-0172

時間：境内自由、授与所・福太郎茶屋は8時30分〜16時

定休日：無休

料金：参拝無料（宝物館は拝観料500円）



▶▶「三島 おでかけ」の記事一覧はこちらから！

Text：横畠花歩

Photo：森島吉直（くふうしずおか）



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

