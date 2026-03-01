サプリ、ネイル、脱毛＆肌ケアまで！ 口コミ高評価なイチ押しアイテムを発表

商品でもお店でも、選ぶ際に頼りになるのが“口コミ”の感想や意見。そこで、読者世代を代表して、本誌でも活躍中のanan総研メンバーにアンケートを実施。イチ押しの全身スキンケア、ネイルケア、そして美容機器をご紹介します。

注目のサプリメントを活用して内側から全身スキンケア

栄養素が足りないと感じたら、みんな積極的にサプリメントを取り入れているよう。美白、腸活、肌のハリなど、自分に足りないものを選んで体の内側からキレイを目指そう。

1. 青粒「あおつぶボトル」

モロヘイヤ100％でお腹すっきり 賞

食物繊維がたっぷり！

野菜の中でもトップクラスの食物繊維量を誇るモロヘイヤ100％の野菜粒。不溶性食物繊維と水溶性食物繊維をバランスよく含むため、毎日摂ることでお腹もすっきり。添加物不使用。「野菜不足を防ぐためにずっと続けています。食物繊維も摂れるので、腸活の意味でも欠かせません」（anan総研No.358 田中ゆいさん）。750粒 \5,616（あおつぶ TEL. 078-987-3831）

2. カナエルホワイト「カナエルホワイト」

最新技術で体内からトーンアップ 賞

透明感とハリをサポート

最新のリポソーム技術で、ナイアシンアミドを微細なカプセルに閉じ込め、胃酸から守りながら体内へしっかり届ける。ビタミンC、レチノール、酵母エキスなども配合。「肌に透明感を出したくて飲んでいます。1日2粒、さっと飲むだけなのでこれからも続けたいです」（anan総研No.115 片桐優妃さん）。30粒 \2,980（エバーライフ TEL. 0120-037-100）

3. orthomol「オーソモル ビューティ」

ここぞのときのプレミアムドリンク 賞

科学的知見に基づいた配合

コラーゲンペプチド、ヒアルロン酸、ビタミンC＆E、コエンザイムQ10などをブレンド。オレンジ・パッションフルーツ風味のすっきりとしたフレーバー。「高価だけど、結婚式前に1か月ほど飲んでいたら、肌の調子が良かったです。飲むハイブランドといわれているだけあります」（anan総研No.365 川村真有美さん）。7日分 \6,900（オーソモル/MST contact@orthomol-japan.com）

時間や手間をかけずにいつでもツヤツヤのネイルをキープ！

いつも視界に入る部分だけに特にきれいに保ちたいけれど、意外に手間がかかるネイルケア。速乾でジェル級に仕上がるマニキュア、健やかな爪を育てるセラムなどが役立ってくれそう。

1. Cosme de Beaute「ジーニッシュ マニキュア 132」

サロン級ツヤ感の速乾ネイル 賞

時間がなくてもサッと塗れる

ワンコート塗ってからわずか60秒で乾く速乾タイプ。サロン級のツヤめく仕上がりと持ちの良さを両立。「すぐに乾くので、忙しいときでも気軽に塗れます。ジェルネイルのようなツヤ感と肌馴染みの良いニュアンスカラーも手がきれいに見えて気に入ってます」（anan総研No.350 梁取弘子さん）。8ml \1,210（コスメ・デ・ボーテ［ジーニッシュマニキュア］ TEL. 03-5449-8100）

2. TITANAIL「MY NAILPLEX」

補修＆補強して美爪に育てるで 賞

強い自爪に導くセラム

集中リペア成分・ヘマチンが傷んだ箇所を補修し、PLEX成分が欠けやすくなった爪をしっかり補強。「長年ジェルネイルをしているため爪が薄くなっていたのですが、使い始めてから厚みが出て表面がなめらかに。ネイルも長持ちするようになって、いいことずくめ」（ライター・F）。10ml \2,475（チタニストラボラトリーズ TEL. 0120-242-130）

ディテールにこだわる人こそ取り入れたい、マシンでの脱毛＆肌ケア

クリニックなどでも行われるRF照射や、美容成分の導入などが自宅でできる美容機器。気になる部分を重点的にケアできるのはセルフならでは。使い心地なども吟味して選んで。

1. Panasonic Beauty「スムースエピパワー＆クール ES-WG0B」

刺激レスでパワフル脱毛 賞

サロン同様のIPL技術を採用

ハイパワーと約5°Cの強力プレ冷却で、VIOなどの太い毛も高出力でケアできる。強力照射で、約2週間で効果を実感。使い続けることで肌サイクルを保ち、くすみの原因となる角質をはがれやすくして美肌へ。「脱毛はもちろん、美肌効果にも期待して使ってます」（anan総研No.193 深沢あゆこさん）。 \118,800＊編集部調べ（Panasonic Beauty TEL. 0120-878-697）

2. Ulike「AirPro S IPL光美容器」

ハイパワーで快適照射 賞

片手でもラクに使える軽さ

1台で顔からVIOまで全身対応。りんご約1個分の重さで、片手でもラクにケアできる。自動連続照射モード搭載で時短ケアも可能。サファイア冷感技術で、肌にやさしく痛みを軽減。「冷却機能で肌の表面がひんやりとして、熱さや痛さは、ほぼなし。スムーズにケアができます」（anan総研No.370 小谷津友里さん）。 \49,880（ユーライクジャパン jpsupport@ulikeglobal.com）

3. MEDICUBE「AGE-Rブースタープロ」

浸透サポートも引き上げもお任せ 賞

1台で肌をトータルケア

スキンケアの浸透を助けるブースターモード、ハリケアのMCモード、表情筋トレーニングのEMSモードなど、1台6役の多機能美顔器。「1つでいろいろなケアができるので便利です。パックをするときはこれを併せて使うことで浸透力もアップ。1回数分でよいので習慣づいてます」（anan総研No.362 比嘉桃子さん）。 \45,000（Medicube）