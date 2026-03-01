古くから無駄が指摘されていた排気ガスの圧力

今では普通のクルマにも載るターボの技術開発には、長い時間を要した。英国の技術者、フレデリック・ランチェスター氏は著書へ残している。「エンジン黎明期の頃から、排気ガスが大気より高圧力で放出されることが、無駄だと思われていました」

エネルギー量を考えると、排気ガスの損失は相当なものだった。内燃エンジンの出力は2倍へ引き上げられると、当時から考えられていた。



パイクスピーク山頂での試験のため、飛行機用リバティV12エンジンを積んだトラック

戦闘機のエンジンを早くから手掛けていたロールス・ロイスは、外気を取り込みつつ、排気ガスを噴出させ推進力を増す「エジェクター」技術で、特許を取得していた。速度を上昇させ、乱気流も抑えることができ、ターボには当初懐疑的だった。

しかし、敏腕技術者のジミー・エロル氏がロールス・ロイスへ就任。程なくして、過給器付きエンジンの開発が始まった。

ディーゼルトラックがターボ開発を牽引

他方、アメリカのゼネラル・エレクトリック（GE）は、ターボをいち早く研究していた。実験場は、パイクスピークの山頂。1921年10月16日、GE社製のリバティV12エンジンを積んだ、パッカード・ル・ペール複葉機が試験飛行に挑んでいる。

パイロットはジョン・アーサー・マクレディ氏。標高1万2400ｍという高度記録を樹立し、ターボの可能性は航空業界で広く知られることになった。ところが、平和な時代での進化は低調で、第二次大戦まではディーゼルトラックが開発を牽引した。



GE社製V12リバティ・ターボエンジンを搭載した飛行機、パッカード・ル・ペールとパイロットたち

スイス人技術者のアルフレッド・ビュッヒ氏は、小さなターボを大型ディーゼルエンジンに搭載。性能の向上へ貢献している。この頃、ターボラグという言葉も生まれた。

第二次大戦が始まると、ガソリン不足の中、ドイツ空軍のヴェルナー・テオドール・フォン・デア・ニュル氏が新しいターボを設計する。タービンが回転ブレードの外周で排気ガスを受け、中央から排出させるという、現在の形状へ繋がるものだった。

1955年に量産が始まったギャレット・ターボ

放射状にブレードが並んだラジアルタービンの開発も、第二次大戦の集結までにほぼ完了。実験台に使われたのは、主にオペルの3.6L直列6気筒エンジンで、最高出力を32psから50ps程へ高め、成功と呼べる結果を得ている。

終戦後、ドイツ空軍に属した技術者はアメリカへ。フォン・デア・ニュルは経験を重視され、アメリカ空軍へ歓待された。そこで彼は、ドイツ初のターボジェットエンジンを開発した、ハンス・フォン・オハイン氏と知見を共有している。



英国空軍機に搭載された、初期のターボエンジン。当時のパイロットからは危険だと恐れられたという

1947年10月、ガスタービンの研究をしていたギャレット・エアリサーチ社の技術者、ホーマー・ウッド氏は、フォン・デア・ニュルたちへ相談を持ち込む。彼は以前からドイツ空軍のレポートを参考にしており、ラジアルタービンの採用が決まった。

これは、自動車のエンジンルームへ収まるほど小さく、効率的なターボが誕生するきっかけにもなった。アメリカ空軍は、ギャレット社へフォン・デア・ニュルを派遣。1955年にターボの量産が始まり、1959年までに2万2000基がラインオフしている。

大排気量化で勢いを失ったアメリカのターボ

その頃、ゼネラル・モーターズ（GM）傘下のオールズモビルも、ターボへ取り組んでいた。GMでは挑戦的なブランドとして、新技術には前向きだった。そこで主任技術者、ハロルド・メッツェル氏は、高性能化を求めてギャレット社へ接触する。

オールズモビル・カトラス F-85には、3.5LのオールアルミV8エンジンが載っていた。排気量の拡大は難しく、パワーアップを図る上でターボは最適なアイテムだった。そのエンジンはジェットファイアと名付けられ、9607台が売れている。



シボレー・コルヴェア・コルサ・ターボ・コンバーチブル（1965〜1967年／北米仕様）

他方、TRW社もシボレー向けにターボを開発していた。搭載相手は、空冷リアエンジンのコルヴェア。スロットル抑制システムを採用したシンプルな構造で、4年間に約5万台のターボ仕様が売れている。だが、大排気量化の中でターボが勢い付くことはなかった。

枚挙にいとまがない伝説的なターボモデル

欧州では、マイケル・メイ氏がフォードのV6エンジンをターボ化するキットを開発。1968年にはBMWの依頼を受け、2日間の作業で150馬力から320馬力への強化に成功している。トヨタにも招聘され、ツインターボのプロトタイプレーサー開発へ携わった。

ポルシェでは、社長に就任したエルンスト・フールマン氏がターボの搭載を推し進めた。「エンジンルームを見て、スペースがあるはずだと思いました」。と振り返っている。会長のフェリー・ポルシェ氏は、大気汚染の抑制に効果的であることも重視した。



BMW 2002 ターボ（1973〜1974年／欧州仕様）

オイルショックを挟み、1974年10月のパリでポルシェ911 ターボが発表。それから半世紀が過ぎ、今でもポルシェのターボは生き残っている。アウディUrクワトロやトヨタ・スープラ、ブガッティEB110など、伝説的なターボモデルは枚挙にいとまがない。

今では、当たり前の技術になったターボ。クルマとは、切っても切れないアイテムだ。

執筆：カール・ルドヴィグセン（Karl Ludvigsen）