イタリア人へ安価にターボを届けたフィアット

1985年に100万台の販売を記録した、フィアット・ウーノ。「フィアット・ミリオン・ヒッツ」という名の記念レコードをリリースし話題を作ったが、それ以上にわれわれを喜ばせたのは、ウーノ・ターボだった。

イタリアの自動車業界は、他国より遅く、1970年代半ばにターボエンジンの開発へ着手している。アルファ・ロメオは、1979年にアルフェッタ・ターボデルタを投入。フェラーリはV6ターボエンジンのF1マシン、126 CKを1981年に参戦させている。



フィアット・ウーノ・ターボie（1985〜1994年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

とはいえ、マセラティ・ビトルボやフェラーリF40など、過給された名車は少なくない。そしてウーノ・ターボは、フィアット初のターボエンジン・モデル。現実的な価格で、新技術をイタリア人へ届けている。

X1/9譲りの1.3L 4気筒から106ps

ウーノ時代のフィアットを率いたのは、技術者上がりのヴィットリオ・ギデッラ氏。127の後継開発へ、当時で1兆リラという巨額を投じている。発表イベントでは、ケネディ宇宙センターやウォルト・ディズニー・ワールドの一部が用いられ、話題になった。

パンダに似た小さなウーノは、1984年の欧州カー・オブ・ザ・イヤーを受賞。ラインナップ拡大へ、上層部を動かしたことは間違いない。



ギデッラが相談したのは、Mr.ターボと呼ばれた技術者、ニコラ・マテラッツィ氏。フェラーリ288 GTOやランチア・ストラトス・グループ5マシンの開発へ関わった彼は、もちろんターボの採用を提言したはず。

フィアットは、日本のIHI社へターボを発注。フィアットX1/9譲りの1.3L直列4気筒エンジンに、インタークーラー・ターボが組み合わされ、ボッシュ社製インジェクションが燃料を供給した。最高出力は106ps、0-100km/h加速は8.3秒へ引き上げられた。

見た目へ不一致なハードエッジ・サウンド

見た目も別物といえたルノー 5のターボと異なり、ウーノ・ターボの容姿は至って普通。樹脂製バンパーには、インタークーラーを冷やすインテークが開けられたものの、基本的な形は同じ。塗装もされていない。

13インチ・アルミホイールは、アバルトのロゴ入りで、テールゲートにはFRP製スポイラーが載る。だが、イメージを塗り替えるほどではないだろう。



パンダと同じ灰皿が備わる、開放的なインテリアも大きな違いはなかった。それでも、シートはターボieのロゴが入ったレカロ。シートベルトはレッドで、ヒール＆トウしやすい大きなアクセルペダルが組まれている。

走り出せば、紛うことなきホットハッチ。エンジンを始動すれば、見た目へ一致しない、ハードエッジなサウンドが放たれる。

強く共感してしまうイタリアンな魅力

今回の1台は、走行距離が8万kmにも満たない極上車。長いシフトレバーは動きが曖昧で、クラッチペダルは軽すぎ、ブレーキはペダルを半分以上踏み込まないと効きを実感できない。ところが3000rpmを過ぎると、そんなモヤモヤは吹き飛ぶ。

ブースト計の針が跳ね上がると、シフトレバーは締まりが増し、ブレーキの反応も数段素早くなった気がするから不思議。ボディは小さく、郊外の道幅を存分に活用できる。軽いシャシーの性能を、しっかり引き出せる。



背中がシートへ押し付けられる加速力ではないものの、高ブースト時の性格の変化が小気味良い。5 ターボやプジョー205 GTiなど、同時期のライバルの影になってきた存在だが、改めて乗るとイタリアンな魅力へ強く共感してしまう。

クラシックカーとして再評価される前に、多くのウーノは錆果ててしまった。後期型では、ボディの一部が亜鉛メッキされているが。ホットハッチ存続の危機にある今、この面白さへ迫れる人は僅かなことが、惜しいといわざるを得ない。

協力：チャールズ・ウィンタートン氏、アイコニック・オークショニアーズ社

フィアット・ウーノ・ターボie（1985〜1994年／英国仕様）のスペック

英国価格：6889ポンド（新車時）／3万ポンド（約630万円）以下（現在）

生産数：約5万台

全長：3645mm

全幅：1549mm

全高：1405mm

最高速度：201km/h

0-97km/h加速：8.3秒

燃費：10.2km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：845kg

パワートレイン：直列4気筒1301cc ターボチャージャー SOHC

使用燃料：ガソリン

最高出力：106ps/5750rpm

最大トルク：14.9kg-m/3200rpm

ギアボックス：5速マニュアル／前輪駆動

ターボ！ ブースト！（8）では、ターボ技術の歴史を振り返りたい。



