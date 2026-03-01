◇侍ジャパンシリーズ2026 名古屋 侍ジャパン 7-3 中日(2月28日、バンテリンドーム)

決勝打を放った侍ジャパン・小園海斗選手がWBCへ向け自らの役割を語りました。

この試合に4回の守備から出場した小園選手は、同点で迎えた5回のチャンスでセンターへ勝ち越しタイムリー。9回にも2ベースを記録し、3打数2安打1打点の活躍を見せました。

試合後の会見では5回の決勝打を「チャンスだったのでしっかりと自分の仕事ができた」と振り返りました。

昨季はセ・リーグ首位打者＆最高出塁率のタイトルを獲得するなど、所属する広島では主軸として活躍していますが、侍ジャパンではこの試合も含めここまで4試合中3試合が途中出場です。

このことに小園選手は「普段はスタートから出る選手ですが、いろいろなことがあるし準備が大事。なかなか難しいところだが、いろいろな方に話を聞いたりと、準備は常にしているつもり」と、途中出場でも仕事を全うする覚悟を語りました。

この日の会見では“準備”の重要性を繰り返し口にした小園選手。WBC本番へも「できることをやって、準備を忘れず戦っていく」と意気込みました。