純烈の後上翔太（39）と元AKB48の横山由依（33）の夫妻が1日放送のテレビ朝日系「新婚さん いらっしゃい！」（日曜午後12時55分）に出演。後上が横山への思いを手紙にして披露した。

2人は2024年に結婚を発表した。

後上が「いわゆるちゃんとしたプロポーズっていうのをしていないんですよ」と言った。「せっかくこういう場なので、初めてなんですけど、手紙を…」。横山は「え〜!?手紙？」。司会の藤井隆（53）が「横山さん、知らなかった？」と聞くと、「知らないです」。後上がサプライズで手紙を用意し読み始めた。

「結婚して1年ちょっと。いつも本当にありがとう。とても幸せな毎日を過ごすことができています」と妻への感謝を述べた。「純烈のコンサート会場で結婚生活が長そうなベテランご夫婦にお会いするたびに、我々2人もああいった未来を迎えたいなと心の底から思っています」と胸の内をつづった。そして「いつまでも健康で仲良しな夫婦でいようね。これからも末永くよろしくお願いします」と締めくくった。

読み終えた後上が「以上です」と言って横山に頭を下げると、横山は「すごい」と拍手をしながら笑顔。「純烈のライブ会場で、っていうのが翔太ならではの視点で」と言い、「これからもいろんなことがあると思うけど、日々一緒に歩んで行きたいな、ってあらためて思いました」と話した。