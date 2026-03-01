¡Ú ¿å¾å¹±»Ê ¡Û¡¡°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¡¡¤ªÁê¼ê¤ÏÇ¥¿±¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤¬Êó¹ð¡¡¡Ö¿·¤¿¤ÊÀ¸Ì¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÇÐÍ¥¤Î¿å¾å¹±»Ê¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤¬·ëº§¤·¡¢Âè°ì»Ò¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬2·î28Æü¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¹çÆ±²ñ¼ÒHAKU¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±»öÌ³½ê¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÇÐÍ¥¡¦¿å¾å¹±»Ê¤¬·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊÀ¸Ì¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ¤ÎÊý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼èºàÅù¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»öÌ³½êÂ¦¤Ï¡ÖËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÀµ¼°¤Ê¾ðÊó¤ÏÊÀ¼Ò¤è¤ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¹¤ë¤â¤Î¤¬Á´¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²±Â¬¤Ë¤è¤ëÊóÆ»¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¶¯¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¡¢µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö°ú¤Â³¤¿å¾å¹±»Ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø·ÑÂ³Åª¤Ê±þ±ç¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡¿å¾å¹±»Ê¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1999Ç¯5·î12Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§Ê¡²¬¸©
¿ÈÄ¹¡§178cm
ÂÎ½Å¡§74kg
·ì±Õ·¿¡§O·¿
