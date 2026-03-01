災害などの緊急時に自治体が特例でドローン（無人航空機）を活用する取り組みが広がっている。

昨年は、東北地方を中心に深刻な被害が出たクマの捜索で発見につながったほか、今冬に各地で相次いだ山火事の熱源調査などにも使われた。識者は「地域間で理解に差が出ないよう、行政と民間団体双方への啓発や教育が課題になる」と話している。（小池和樹）

２週間で７回

昨年１０月末、秋田市中心部の上空では、市から依頼を受けた秋田県ドローン協会のドローンが、搭載したカメラや赤外線による温度感知センサーを駆使して公園内に入り込んだクマを探していた。

秋田市内では同じ頃、自宅近くでクマに襲われた８０歳代の女性が遺体で発見されるなどの被害が相次いだ。過去最悪に迫る人身被害が出た秋田県は防衛省に、県内自治体への自衛隊派遣を要請するなど、日ごとに緊迫度が増している状況だった。秋田市は約２週間で計７回ドローンを飛ばし、実際にクマを発見したケースもあったという。

秋田市の担当者は「広い公園の中で職員の安全を確保しつつ、効率的な捜索ができた」と振り返る。

基準に具体例

航空法は、事故のおそれや確実な操縦のため、公園などの住宅密集地周辺や目視範囲外でドローンを飛行させるには、事前に国土交通相の許可・承認が必要だと定めている。秋田市のケースでは、自治体が緊急性や公共性が高いと判断した場合に事前許可を省略してドローンを飛行できるとする「捜索・救助等のための特例」を適用した。

この特例は２０１５年に設けられたものの、使われた事例は限定的だった。２４年１月の能登半島地震の際に港湾施設の被災状況調査などに活用され、注目を集めた。

ただ、特例を適用できる基準が不明確で、自治体側からは利用しづらいという声も。国交省は課題を解消するため、２４年１１月に特例適用のガイドラインを改定。被災地への医薬品や食料品の輸送、避難家屋の見回りのほか、危険箇所の点検、人命や財産の危機回避など適用対象を具体的に列挙した。

津波警報でも

昨年７月には、ロシア・カムチャツカ半島付近で起きた地震で津波警報が出た千葉県一宮町が、特例適用したドローンを初めて飛ばし、海水浴客らに避難を呼びかけた。

今年１月に山梨県の上野原市と大月市にまたがる扇山で発生した山林火災などでも特例を適用したドローン飛行が実施され、急斜面での消火活動を支える熱源調査などで活躍した。

国交省のホームページでは適用事例を紹介。同省の担当者は「特例適用してドローンを活用するケースが増えつつある。人命救助などのために積極的に活用してほしい」と話している。

ドローン普及や利活用に取り組む一般社団法人「日本ＵＡＳ産業振興協議会」（東京）の鈴木真二代表理事は「ドローンは災害時などでのさらなる活用が期待でき、国の特例は有効に機能しつつある。緊急時の行政によるドローン利用には、民間団体との連携が欠かせず日頃からの準備や調整が大切だ」と指摘している。

国内 ３０年度には１兆円市場

ドローンは災害現場だけでなく、物流や農業などでも活用の場が広がっており、市場規模も急拡大している。国も制度の整備などを通じ、こうした動きを後押ししたい考えだ。

ドローンの市場調査・分析などを行うインプレス総合研究所によると、国内のドローンの市場規模は２０１７年度の５０３億円から、２４年度には４３７１億円に拡大。３０年度には１兆円を超えると見込んでいる。食品や医薬品の配送、農薬散布のほか、建造物点検などでの利用が進んでいる。

国はドローンの利活用に向けて規制緩和を進めてきており、２２年１２月に施行された改正航空法では、有人地域での目視外飛行が条件付きで解禁された。国土交通省では今後、多数のドローンが同じ空間で荷物配送などを行う状況を想定し、空域内のドローン飛行を管理するシステム導入に向けた制度作りを進める方針だ。