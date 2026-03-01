昨春の選抜で優勝した横浜（神奈川）野球部の3年生が1日、横浜市内の施設で行われた卒業式に参加した。

世代No.1外野手の阿部葉太（3年）、ロッテ入りした左腕・奥村頼人、甲子園で美技を披露した二塁手の奥村凌大、巧打と華麗な内野守備が魅力の三塁手・為永皓の4人が高校日本代表入りするなどタレントぞろいで、明治神宮大会で優勝するなど公式戦27連勝をマーク。その強さは「横浜一強」、「令和の横浜黄金時代」と称された。

式の中では吹奏楽部による応援演奏も披露された。3年生最後の晴れ舞台を見守った村田浩明監督は「最後に応援歌が流れて、“横浜高校の絆の強さ”を感じることができました。みんなが“卒業しても応援に行きます”と言ってくれてうれしかった」と語った。

新たな歴史を刻んだ黄金世代との別れ。「あっという間の物語でした。後輩たちに確かなものを残してくれた学年。本当に凄い選手と一緒に過ごせた感謝しかありません」と村田監督。ナインとの日々に思いを馳せていた。

▼阿部葉太（早大進学） 野球のシーンというのがすごく（卒業式の中で）思い浮かんで、本当に良い3年間、良い野球人生だと思いました。この先何があるか分からないですけど一番思い出に残るような時間だったなと思います。また次のステージに向けて頑張りたいです。まずはリーグ優勝、そして日本一っていう目標は変わらずに、あとはタイトルも狙っていきたいです。

▼奥村頼人（ロッテ） 選抜優勝が一番思い出に残っています。神宮大会は自分の思うような活躍で優勝できたんですけど、選抜はなかなか自分の思うような活躍ができなかったけれど優勝できた。やっぱり（選抜の優勝が）自分の自己中な一面を消してくれた。チームとして戦う大切さっていうのを教えくれた。（連覇に挑む後輩たちは）その学年の色を出してやってほしいなと思う。自分たちの代を超えようと思ってほしくないですし、普通にやっていれば超えられるだけの力はあると思う。そうやって自分たちらしく、自分たちのやることを明確にしていけば、連覇というか、選抜優勝が見えてくると思います。やっぱり織田にも期待しますけど、昨日グラウンドに行った時、池田がすごい目つきが変わったというか、そういう風に感じたので、池田と織田に期待しています。