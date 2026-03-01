「『親戚の集まり』のときに着るやつ」。



【写真】通販で好評販売中！

そんな一言とともに投稿されたTシャツのデザインが、Xで注目を集めています。



胸元には大きく「詮索禁止」の文字。その下には「過去」「仕事」「私生活」「交友関係」「金銭」「健康状態」の6項目が、ピクトグラムとともに並びます。



投稿したのは、倉戸みとさん（@mitragyna）。このユニークなTシャツは、どのような思いから生まれたのでしょうか。詳しく話を聞きました。



ーーこのTシャツは、どんなきっかけで製作されたのでしょうか？こだわった点も教えてください。



倉戸みと：親戚の集まりなどでデリケートな話題に踏み込まれて困ってしまう状況を表現したいと思い、製作しました。シンプルにすることで主張しすぎないデザインを心がけてみました。



ーー「過去・仕事・私生活・交友関係・金銭・健康状態」という6項目は、どのように選ばれたのでしょうか？



倉戸みと：実体験などを踏まえて、現役世代の困りごとを中心に選んでみました。同じ気持ちの方に共感してもらえたら嬉しいです。



ーー投稿後の反響で印象に残っているコメントはありますか？



倉戸みと：逆に「じゃあいったい何について話せばいいのか？」というコメントは印象的でした。いろんな考え方があるとは思いますが、個人的には「お互いの好きなもの」などは話題も弾むかと思います。



◇ ◇



「これは欲しい」「全親戚の前で着たい」「お盆と正月の必需品」など、共感の声が相次いだ今回の投稿。一見ユーモラスでありながら、多くの人が心当たりを覚える“あるある”を形にした一枚。言いづらい気持ちを、少しやわらかく伝える方法として、共感が広がっています。



（まいどなニュース特約・青島 ほなみ）