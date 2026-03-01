グルメが魅力的だと思う「栃木県の道の駅」ランキング！ 2位「うつのみや ろまんちっく村」を抑えた1位は？【2026年調査】
日差しの温もりに春の気配を感じる日が増え、家族や友人とおいしいものを探しにドライブへ出かけたい気分が高まっている人も多いのではないでしょうか。地域の名産品が集まる「道の駅」は、ドライブの休憩場所にとどまらず観光スポットとしても大きな役割を果たし、SNSやメディアでも頻繁に取り上げられにぎわいを見せています。
All About ニュース編集部は2月16〜17日、全国10〜60代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、グルメが魅力的だと思う「栃木県の道の駅」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【8位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「エリアごとで、分かれていて宿泊や温泉もあり楽しみやすい。また宇都宮餃子もあって美味しくて楽しむことができる」（30代女性／東京都）
「この道の駅ではクラフトビールが買えるのが魅力です。特に、餃子浪漫というビールが美味しくて、訪れる度に買っています。名前も宇都宮らしさがあるので、お土産にも喜ばれます」（30代男性／東京都）
「行った時、想像してたより洒落たメニューがレストランにあったから」（30代女性／兵庫県）
▼回答者コメント
「いちごの名産地で、特に『とちおとめ』を使ったスイーツが圧倒的に充実しています」（50代男性／東京都）
「爽やかな柚子の香りと野菜たっぷりの『ゆず塩らーめん』は、もはや栃木観光のルーティン。注文を受けてから苺を潰して混ぜるアイスも絶品だから」（30代男性／滋賀県）
「ゆず塩らーめんが非常にクオリティが高く、道の駅グルメのレベルを超えています。さっぱりとしたスープに柚子の香りが効いていて、これを目当てに遠方から通うファンが多いのも納得です」（20代女性／大阪府）
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
