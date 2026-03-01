ポムポムプリン×「プッチンプリン」が初コラボ！ オリジナル賞品や限定パッケージを展開へ
「プッチンプリン」は、4月1日（水）から、2026年にデビュー30周年を迎えたサンリオキャラクター“ポムポムプリン”と初コラボレーションした「みんなともだち みんなで“プッチン”キャンペーン」を開催する。
【写真】表情がたまらない！ 景品の「ポムポム“プッチン”アラモードグラス2個セット」
■キュートな景品を用意
今回開催される「みんなともだち みんなで“プッチン”キャンペーン」は、4月1日（水）〜5月29日（金）の期間に、対象商品合計2点以上購入したレシートでキャンペーンサイトから応募すると、抽選でポムポムプリンのオリジナルコラボ賞品が当たる企画。
景品は2種類用意され、グラスに“プッチン”するとポムポムプリンになる「ポムポム“プッチン”アラモードグラス2個セット」が200人、オリジナル限定コラボパッケージの「ちょこっとプッチンプリン カスタード 120g 1袋」が800人にそれぞれ当たる。
また、キャンペーン期間中はオリジナル限定コラボパッケージの「Bigプッチンプリン 160g」、「プッチンプリン 67g×3」、「植物生まれのBigプッチンプリン 155g」、「植物生まれのプッチンプリン 65g×3」、「Happyプッチンプリン 380g」も展開予定だ。
さらに、先行して3月上旬ころより、オリジナル限定コラボパッケージの「ちょこっとプッチンプリン カスタード 120g」が登場。外装パッケージ3種類に加え、内蓋が5色の合計全15通りのデザインで、内蓋の色はランダムで封入されている。
