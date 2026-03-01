名作絵本×ユニクロ「UT」がコラボ！ 『ねないこ だれだ』手掛けるせなけいこ作品などモチーフ
「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、世界中の子どもたちに愛されている名作絵本をモチーフにしたコレクションを、3月2日（月）から、全国の「ユニクロ」店舗およびオンラインストアで発売する。
【写真】そろえてもかわいい！ 名作絵本×ユニクロ「UT」金額など詳細
■レオ・レオニの作品もモチーフに
今回登場するのは、『ねないこ だれだ』（福音館書店）などを手掛ける絵本作家せなけいこと、『フレデリック ちょっとかわったのねずみのはなし』（好学社）などを生み出した絵本作家のレオ・レオニの作品をモチーフにしたベビー用パジャマ。
本アイテムは、汗をかいても乾きやすいドライ機能付きで、伸びがよく、肌ざわりがやわらかな生地を採用。お腹が出ないように、上下をボタンで留められるデザインや、パンツのねじれを防ぐゴム留めステッチを採用した、使いやすさにもこだわりを感じる商品となっている。
せなけいこの絵本から生まれたコレクションは、やさしさと心に響く世界を映したデザインに、レオ・レオニの絵本から着想を得たコレクションは、やさしい色彩とぬくもりを感じるデザインに仕上がっている。
