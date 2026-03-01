兵役中のSEVENTEENジョンハン、変装なしで日本の居酒屋に登場「ビジュほんとカッコ良すぎる」「沖縄行ってたんだね〜」
韓国の13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのジョンハン（JEONGHAN／30）が26日、自身のインスタグラムを更新。日本の飲食店を満喫する姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「可愛いを常時更新」変装なしで沖縄旅行を満喫するジョンハン
現在、兵役中のジョンハンは、スマイル絵文字を付けて複数枚の写真をアップ。写真には、パーカーのフードをかぶり変装せずに日本の飲食店でビールを飲む姿や、料理を待っているかのような姿が収められており、日本旅行の様子を披露した。
この投稿を見たファンからは「ジョンハンさんの休日更新されて幸」「沖縄行ってたんだね〜」「可愛いを常時更新するジョンハンさんって社会人として生きてるだけでも可愛くなっちゃうんだ」「ビジュほんとカッコ良すぎる」「沖縄であちこち楽しんでたのね」などと反響が集まっている。
ジョンハンは、2024年9月に社会服務要員として代替服務を開始し、26年6月に除隊予定。
