兵役中のSEVENTEENジョンハン、変装なしで日本の居酒屋に登場「ビジュほんとカッコ良すぎる」「沖縄行ってたんだね〜」

兵役中のSEVENTEENジョンハン、変装なしで日本の居酒屋に登場「ビジュほんとカッコ良すぎる」「沖縄行ってたんだね〜」