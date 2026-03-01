◆オープン戦 楽天１―０広島（１日・倉敷）

広島のドラフト２位・斉藤汰直（たいち）投手（亜大）が５回に２番手で登板し、１イニングを無失点で切り抜けた。先頭の小深田に右翼線二塁打を許したものの、後続をピシャリ。無死二塁で武藤からフォークで空振り三振を奪うと、同じ球で小郷、中島も打ち取った。「フォークに頼ってしまっている部分もある。やっぱり直球を突き詰めて」と振り返ったが、得意の決め球が１軍経験が豊富な打者にも通用した。

先発候補の一人だが、新井監督は中継ぎもテスト。「（リリーフも）視野に入れている。空振りを取れる球もあるしね。いろいろ試している段階」と説明した。今後も先発調整を続ける一方、最速１５２キロ右腕を“両にらみ”の戦力として期待した。

「きょうの試合を最低ラインとして。どんどん成長していきたい」とルーキー。不満を残した直球の感覚も前進している。この日は最速１４９キロだが「（狙った）ラインを大きく外れる球が減ってきている」と実感。体の開きが早くなり、リリースポイントが乱れる課題を修正中。「継続して、次からもやりたい」と前を向いた。