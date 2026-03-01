ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する野球の日本代表「侍ジャパン」が1日、京セラドームで希望者による練習を行った。ソフトバンクの近藤健介外野手（32）が大谷翔平投手（31）から借りたバットでフリー打撃を行うシーンもあった。

近藤は「振りやすいですね。みんな気になるんでしょうし、僕も気になりましたし。あんな飛距離（が出るのは）、バットのおかげだなと思っていたんですけど、違いましたね」と笑わせた。「色々バッティングの話もしましたし。参考になるところと、すごいなって思うところと、いろいろありますけど。他の選手もそうですし、話しながらこう、自分のものにしていけたらなと思います」と語った。

大谷は2日の強化試合・オリックス戦から出場する。近藤は大谷の前後を打つことになる。「翔平がどこを打つかによっても変わってくると思います」と自然体でいる。

侍ジャパンは2、3両日に京セラドームで強化試合を行う。3日は阪神戦。メジャー組も試合出場することが可能となり、村上も大谷、鈴木らとともに出場が見込まれる。全選手が揃ってWBC初戦となる6日の台湾戦へ最終の仕上げに入る。