お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」小杉竜一（52）が1日放送のフジテレビ「かのサンド」（日曜前10・00）に出演し、第一印象が悪かったコンビを明かした。

今では仲良しで互いに尊敬し合うブラマヨとサンドウィッチマン。伊達みきおは「こっちが一方的にずっと知っていた。2005年のM-1グランプリは衝撃だった」とブラマヨが優勝した大会を挙げる。

小杉は「俺は一方的に『エンタ』見てて」とサンドが注目されるきっかけとなった「エンタの神様」（日本テレビ）を見ていたという。そして「笑点で先にサンドウィッチマンが出て、次が俺らだったけど、その時はしゃべる仲じゃなかった。俺は“エンタで見たサンドウィッチマンや”と思って、リハしてるの見て。絶対こんな不良としゃべることないやろと思ってた」と20年以上前の“とがっていた”サンドの印象を回顧。「こんなエエやつと思ってなかったから。ネタの雰囲気とか見た目の風貌の感じがめちゃくちゃ不良なんやろなと思ってた」と当時のイメージをぶっちゃけた。

富澤たけしはその「笑点」でのブラマヨの振る舞いが印象に残っているという。「（ネタの）最後でお客さんが茶々入れてオチが言えなくなった状況になって。だけどそれを切り返して“もうええわ”で終わった。すげえ！と思って。アドリブで終わった」と振り返る。伊達も「あれ見て2人で衝撃で。凄いなと思って舞台袖で見て、これがM-1チャンピオンなんだなって思いました」とブラマヨの凄さを明かしていた。