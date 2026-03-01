南砺市のたいらスキー場で行われたモーグルワールドカップはきょう最終日を迎え、ミラノ・コルティナオリンピック銀メダルの堀島行真選手が優勝を果たしました。



富山では初めて、国内でも6年ぶりの開催となるモーグルワールドカップ富山なんと大会。

最終日のきょうは好天に恵まれ、多くの観客が訪れました。



きょうは2人が同時に滑り降りるデュアルモーグルが行われ、男子では、ミラノ・コルティナオリンピックで銀メダルを獲得した日本のエース、堀島行真選手が決勝に臨みました。

途中ターンの乱れがありましたが、相手が転倒してゴールできず、堀島選手はそのままフィニッシュラインを通過し、ワールドカップ優勝を果たしました。





堀島行真選手「結果として1位というのは、みなさんの応援の前でとれたこと、日本の開催の前でとれた ことというのは本当によかったなと思っています。本当に現地に来ていただいて、生の滑りを見てもらえたのは本当によかったなと。本当にこの2日間は感謝の思いでいっぱいです」南砺市で初めて行われた今回のワールドカップで、堀島選手はきのうの個人モーグルでは3位となり2日連続の表彰台に。また、川岡士真選手が3位となり、日本人選手2人が表彰台に上りました。