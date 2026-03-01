終盤に追いついた岡山がPK戦を制して今季初勝利! 名古屋は開幕2連勝からの2連敗に
[3.1 J1百年構想リーグWEST第4節 岡山 1-1(PK5-4) 名古屋 JFEス]
ファジアーノ岡山が今季初勝利を収めた。J1百年構想リーグWEST第4節が1日に行われ、9位の岡山はホームで5位の名古屋グランパスと対戦。1-1で後半が終了し、PK戦を5-4で制した。
先にスコアを動かしたのは名古屋。後半3分、左サイドのMF中山克広が縦に仕掛けてクロスを上げ、FW山岸祐也がドンピシャのヘッドで押し込んだ。
山岸にとっては今季初ゴール。先制を許した岡山はFWルカオらを中心にゴールへ迫ると、後半34分にゲームを振り出しに戻す。
左CKからキッカーのMF神谷優太が右足でクロスを供給。ファーのFW河野孝汰が頭で決め、今季初得点で1-1とした。
その後、互いに勝ち越しゴールを奪えず、1-1のままPK戦へ。先攻の名古屋が1人失敗した一方、後攻の岡山は全員が決め、PK5-4で勝利をつかんだ。名古屋は開幕2連勝からの2連敗となった。
