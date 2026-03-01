相模原が今季初白星! 開幕3連勝中の山形をホームで2-1撃破
[3.1 J2・J3百年構想リーグEAST-A第4節 相模原 2-1 山形 ギオンス]
J2・J3百年構想リーグEAST-A第4節が1日に開催され、9位SC相模原はホームで3位モンテディオ山形に2-1で勝利した。開幕からの連敗を2で止める今季初白星。山形は今季初黒星を喫し、連勝が3でストップした。
消化試合が1つ少ない相模原は前半12分に先制。左サイドのDF高野遼が左足で高精度のクロスを送ると、FW佐々木快のヘディングシュートがクロスバーに当たって決まり、背番号9の今季加入後初ゴールとなった。
一方、前半に劣勢だった山形は後半3分に追いつく。中央のFW氣田亮真が右のDF野嶽寛也からパスを受け、ペナルティエリアに進入。左足で流し込み、今季初得点をマークした。
しかし、後半34分に相模原が勝ち越す。左CKからゴール前で粘ってつなぐと、最後はDF沖田空が右足で押し込み、2戦連発となる今季2点目を挙げた。
試合はそのまま2-1でタイムアップ。相模原が開幕3戦目で初の勝ち点3を手にした。
