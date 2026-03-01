次回のサンデーPUSHスポーツは3月8日（日）放送！MC川島と工藤公康の一言から始まったバッテリィズピッチングプロジェクト。去年9月、目標だったファーストピッチでの球速135キロを達成出来なかったエースがリベンジに挑む！

ＭＣ：川島明（麒麟）

ゲスト：五十嵐亮太/バッテリィズ/ニッポンの社長

■リベンジに燃えるエース、最後の特訓に密着

これまで工藤公康や五十嵐亮太をはじめ総勢7人のレジェンド投手から貴重な指導を受けてきたエース。プロジェクト本番、去年9月のファーストピッチでは135キロの目標球速を達成出来ず。今度こそ球速135キロを出すべく、筋力アップトレーニングを実施。用意したのは全ての能力を2倍にするという秘密兵器・魔改造ギプス！球速127キロのエースが装着すれば単純計算で球速254キロに⁉︎さらにスタジオで川島も魔改造ギプスを装着、その効果とは！

■リベンジ本番！エースは球速135キロを出すことが出来るのか⁉︎

迎えたリベンジ当日。緊張感が漂う中、草野球仲間のエバース佐々木、ニッポンの社長辻らが応援に駆けつけると、なぜか応援団の球速もチェックする流れに。リベンジ本番直前、今まで数々のレジェンド投手から伝授された教えを振り返るエース。そして…泣いても笑ってもこれが本当に最後の挑戦。応援団も見守る中エースは球速135キロを出すことができたのか⁉︎さらにアノ人からバッテリィズにサプライズメッセージが！

