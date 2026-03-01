女性アイドルグループSDN48の元メンバーでタレントのKONAN（40）が1日、自身のインスタグラムを更新。第1子妊娠を発表した。

「私事ではございますが、新しい命を授かりました 日々大きくなるお腹と、毎日元気に動く胎動に驚かされています（自分の食欲にもびっくりやけどw）」と報告。黒いブラトップを着用した、妊娠9カ月のマタニティーフォトも披露し、「春頃出産予定で、本日より産休に入り、出産に向けて本格的に準備を進めていこうと思っております 無事に生まれてくることを願いながら、我が子に会える日を楽しみに、穏やかな時間を過ごしていきたいと思います。これからも何卒よろしくお願いいたします」とつづった。

ファンやフォロワーからも「とっても嬉しいニュース」「なんて美しい妊婦さん」「めっちゃいい写真」「かっこいいーっっっ」「美人過ぎ」「お母さんの顔になってるね〜」などのコメントが寄せられている。

KONANは大阪・生野区出身。3姉妹の末っ子。01年、関西テレビの「バトラク」から派生したダンスユニット「SOUL TIGER」メインボーカルとして活動。05年からはレースクイーンとしても活躍。08年にテレビ東京系バラエティー番組「おねがい！マスカット」に「恵比寿マスカッツ」1期生として出演。10年にはSDN48の2期生でメンバー入り。12年3月31日で卒業。17年にはAmazonプライムの恋愛リエリティー番組「バチェラー・ジャパン」に出演。23年8月に結婚を報告。特技はフットサル、バスケットボール、ダンス。漢字検定準2級、習字毛筆7段などの資格を取得。身長162センチ。