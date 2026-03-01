純烈の後上翔太（39）と元AKB48の横山由依（33）の夫妻が1日放送のテレビ朝日系「新婚さん いらっしゃい！」（日曜午後12時55分）に出演。横山が出会った当初の後上の印象を話した。

2人は2024年に結婚を発表した。

明確な出会いは23年の純烈の明治座公演での共演。その時、横山は「純烈は゛すてきなおじさんグループ゛って思っていたら、え、若いんだ、って。純烈さんは45歳以上みたいなイメージがあったんですよ」。

そして「その中で（後上が）断トツで私服が若くて」。ブルーのパーカー姿の後上の画像が映し出されると、司会の藤井隆（53）と井上咲楽（26）も「ホンマや」、「ホントだ若い」。横山は「純烈の私服ってあるんだ、って」と当時の印象を話して笑わせた。

後上も「ファン方にもそういう方が多くて。私服で街ですれ違うとはっきり言うんですよ『あら、全然分からなかった』って」とエピソードを話した。

すると井上が「走る番組でご一緒したときに」と後上と共演した時の感想を明かした。「その時、私も、あ、走れるんだ…って。若いんだ、ってびっくりして」。横山は大爆笑。後上も笑いながら「世間のイメージを今日知りました」と話した。