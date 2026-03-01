◇東京マラソン2026(3月1日、東京都庁発〜東京駅前・行幸通り着)

東京マラソンに挑んだ橋本龍一選手(プレス工業)が中盤まで独走をみせるなど、存在感をみせつつ、2時間11分21秒の39位で走り抜きました。

スタート直後から先頭に立ち、10キロは29分02秒で通過。この時点で世界のトップランナーや日本記録保持者の大迫傑選手(LI-NING)らを置き去りにします。

10キロでペースメーカーが外れて、単独走となりますが、ハイペースを維持。積極的なレースで中間地点(ハーフマラソン)を1時間1分29秒で通過し、海外勢がいる2位集団より約30秒速く通過します。

26キロ付近で海外勢にかわされ、32キロ付近で鈴木健吾選手(横浜市陸上競技協会)に抜かれ、日本勢トップから陥落。終盤は苦しそうな表情をみせながらも走り抜きました。

一時は2時間4分55秒の日本記録を大きく上回る2時間2分台のペースでレースを展開。沿道からも「リュウイチ！」の声が響き、攻めの姿勢に陸上ファンがわきました。

日本勢では、2月の大阪マラソンでも吉田響選手(サンベルクス)が序盤からペースメーカーの前に出て日本記録を上回るペースで大逃げをみせ、低血糖と脱水となる中でも2時間9分35秒で走破。東京マラソンでは前回大会、当時青山学院大学4年生だった太田蒼生選手(GMOインターネットグループ)が、「全体の先頭集団につく」との宣言通り、2時間2分や3分台の世界トップレベルの選手が集結する先頭集団につけて果敢に世界へ挑みました。