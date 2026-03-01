バイきんぐ小峠英二（49）が2月28日放送のテレビ東京系「小峠地蔵とお狐風磨」に出演。相方の仕事量について語った。

同番組は小峠扮する“小峠地蔵”と、timelesz菊池風磨（30）扮する“お狐風磨”が人には言えない願い事を聞くというもの。今回のテーマは「中堅芸人の情けない願い事編」で、アンガールズの田中卓志と平成ノブシコブシ吉村崇が出演した。

田中は「今年こそ山根が売れますように」と、相方のテレビ出演増加を願った。田中は山根について「毒舌っぽいことを言ったりすることがあるんですよ。今ちょっと攻めたこと言う人が流行ってる、永野さんとか。そういう流れに乗っかって山根も売れるのかなって思ったら全然売れない」と分析しながらも、テレビに呼ばれていない相方について語った。

小峠は「（平成ノブシコブシ）徳井くんにしても、山根にしても、今ぐらいの仕事量というか、それが心地よいんじゃない？『もっと売れて欲しい』とか思うかもしれないけど、多分心地よいんだって。うちの相方（西村瑞樹）も7割キャンプ、2割役者、お笑い1割ぐらいしかない。それでも心地よいと思うんだよね。今の仕事バランスが」と明かした。