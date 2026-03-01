2月28日、竹内涼真に “新恋人” がいることを本誌「Smart FLASH」が報じた。人気俳優を射止めたお相手に注目が集まっている。

竹内のお相手は、2026年12月にNetflixで配信された映画『10DANCE』で共演した女優の土居志保梨。社交ダンスを描いた同作で、2人は過去に付き合っていた時期があり、お互いを理解し合うダンスのパートナーという設定だった。

作中でパートナーだった2人だが、本誌は2月初旬、竹内の自宅マンション付近で竹内が土居をハグしたり、バレンタインデーに土居がチョコを購入する姿をキャッチ。竹内・土居双方の所属事務所に交際について問い合わせたところ、「プライベートなことは本人に任せております」という回答が寄せられた。

竹内との熱愛を受けて、Xでは

《土居志保梨の顔めっちゃ好き》

《竹内涼真の熱愛相手の土居志保梨さんどんな方かなーって見てみたけど、すごく綺麗な人だった》

《え、好きなんだけど》

など、土居に好感を抱く人の声があがっている。

土居は2011年に女優デビューし、2020年のNHK連続テレビ小説『おちょやん』、2024年の『虎に翼』と2本の朝ドラに出演。とくに、『虎に翼』では、伊藤沙莉演じる主人公の同級生・山田よね役を男装で演じ、ボーイッシュなビジュアルで注目を集めた。

「もともと、3歳のときにクラシック・バレエを習い始め、高校卒業まで15年間、バレエ団の本公演にも多数出演し、プロを目指した時期もあったそうですが、大学進学を機に女優業にシフトしたのです。

2018年には、二階堂ふみさんの主演映画『リバーズ・エッジ』に友人役で出演。土居さんは当時24歳でしたが、作中では妊娠した女子高生という難役を巧みに演じ、二階堂さんに劣らない存在感を示し、女優として注目を集めるようになったのです」（芸能記者）

その後、『虎に翼』『10DANCE』と話題作への出演が続き、評価を高めていった。竹内と出会った『10DANCE』の撮影では、息の合ったコンビネーションを見せていた。

「竹内さんはクランクインの7カ月前からダンスレッスンを始めました。当初はラテンダンス特有の激しさにそうとう戸惑っていたようですが、練習を重ねて上達し、土居さんを指名して自主練を開始するようになったそうです。撮影が始まるころには、2人ともいっぱしのダンサーになっていたようです」（映像関係者）

ダンス特訓を重ねて、役柄にのめり込んでいった竹内と土居。ただ、今作で主演を務めた竹内は思い悩む場面もあったという。

「多くのドラマで主演を務めてきた竹内さんですが、初めてのダンサー役を演じることもあり、現場でもあらゆることに気を配る必要がありました。そんなとき、土居さんは竹内さんに『もっと楽しんでやらないと』と声を掛け、竹内さんも冷静になれたようです。

土居さんはスタジオのすべてに気を配り、雰囲気作りを大切にしていたそうです。同じ俳優として、土居さんの視野の広さに竹内さんも惹かれる部分があったのかもしれません」（同）

土居の “女優キャリア” はさらにアップデートされていきそうだ。