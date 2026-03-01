アニメ『本好きの下剋上 領主の養女』新キャストに田村ゆかり、高山みなみら発表
4月4日より放送スタートするアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』（読売テレビ・日本テレビ系）より、新規キャストとキャラ立ち絵が一挙解禁。あわせて、各キャストからの意気込みコメントも到着した。
【写真】豪華キャスト7名のコメント入りキャライラスト
原作は、香月美夜によるビブリア・ファンタジー小説『本好きの下剋上〜司書になるためには手段を選んでいられません〜』（TOブックス刊）。書物なき世界で本作りに奮闘するマインが、大切な家族や仲間を守るため、領主の養女・ローゼマインとして生きる道を選び、日々奮闘する姿を描く。
このたび、本作を彩る新規キャスト7名が発表された。ゲオルギーネ役を田村ゆかり、ヴェローニカ役を小山茉美、フロレンツィア役を高山みなみ、ボニファティウス役を山路和弘、アンゲリカ役を東山奈央、ブリギッテ役を瀬戸麻沙美、そしてザック役を福原かつみが務める。
さらに今回の発表にあわせて、各キャストから寄せられた意気込みコメントとキャラクターの立ち絵も公開。作品世界への期待がいっそう高まる内容となっている。
アニメ『本好きの下剋上 領主の養女』は、読売テレビ・日本テレビ系にて4月4日より毎週土曜17時30分放送。TOKYO MXにて4月6日より毎週月曜21時25分、AT-Xにて4月7日より毎週火曜21時放送。
※キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■田村ゆかり
ゲオルギーネさんは見るからに悪そうで…彼女がこうなってしまったのには彼女なりの理由があると思いますので、たとえその詳細がアニメで描かれることはなくても、ただの悪い人ではなく1人の人間として生きていくお手伝いができたらいいなと思っています。
■小山茉美
先代領主夫人・ヴェローニカ。自己中心的で目的のためには手段を選ばない。私欲に権力、自分が一番！ そしてそれは子供たちにも受け継がれ…あまりにも抑圧的な世界をローゼマインはどこまで切り開けるのか?! 期待してます。
■高山みなみ
オファーをいただいた時、「本当に私でよろしいので？」と驚きました。高貴なご婦人の役は久方ぶりです。微笑みを忘れず、優しく厳しく、そして楽しく演じていきたいと思います。
■山路和弘
目の中に入れても痛くない、可愛い可愛い孫娘は異様な本好き。可愛がり護りたいが、ワシは異様な不器用老騎士。この先どんな展開となるか敢えて把握せず、物語に身を任せたいのじゃ。
■東山奈央
以前のアニメでは主題歌を担当させていただきましたが、この度ローゼマインの護衛騎士・アンゲリカ役として関わらせていただけて嬉しいです！ 清廉な見た目とは裏腹に、騎士らしからぬちょっと抜けた一面もある可愛らしい彼女を心を込めて演じていけたらと思っております！
■瀬戸麻沙美
ブリギッテの声を担当させていただきます。『本好きの下剋上』の中で描かれる家族愛や階級社会の在り方、そしてローゼマインの賢さや可愛らしさが大好きなので、作品に参加することができて嬉しいです。放送をお楽しみに。
■福原かつみ
『本好きの下剋上 領主の養女』放送おめでとうございます！ 本好きシリーズに関われてとても光栄です！ ザックの職人魂をしっかり演じてまいりますのでよろしくお願いいたします！
