佐々木晶三調教師（７０）＝栗東＝は３月１日、エルディアブロ（牡８歳、父キングカメハメハ）を送り出した阪神９Ｒ・山陽特別（４歳上２勝クラス、芝２２００メートル）で管理馬による全レースを終えた。騎乗したのは団野大成騎手で、２１年の日経新春杯・Ｇ２では佐々木厩舎のショウリュウイクゾで、自身の重賞初Ｖを飾っていた。最後まで必死に追って、６着だった。ラストウィークは５頭が出走。土曜日の阪神６Ｒに出走したレヴァンテシチー（牡４歳、父ルヴァンスレーヴ）の２着が最高だった。

１９９４年開業後、１２月２５日阪神２ＲヤマトタイトルでＪＲＡ初勝利。ＪＲＡ通算７５７１戦６８０勝。１３年日本ダービーのキズナなど、Ｇ１・５勝を含むＪＲＡ重賞５３勝をマークした。

佐々木調教師「（最後のエルディアブロは）よく頑張った。（８歳で）お年だし、５８キロを背負って精一杯頑張っているんじゃないですかね。やっと終わったなという感じですね。ここまでモチベーションを保つのがしんどかったけど、先週のラムジェットがいたから、なんとか保つことができました。馬と一緒、モチベーションは大事。やっと肩の荷が降りたというところです。責任のすごい重い仕事。全く悔いがないですね。よくここまでもったと思います。楽しかったです」