若手上方漫才師の頂点を決める読売テレビ主催の「マウスコンピューター ｐｒｅｓｅｎｔｓ 第１５回ｙｔｖ漫才新人賞決定戦」が１日、大阪市中央区の同局で行われ、ＦＩＲＳＴ ＲＯＵＮＤで敗退した生姜猫のカンサイが「僕たちは面白いです」とセリフを残して暫定ボックスを後にした。

２年連続で審査員を務めた「霜降り明星」粗品の「面白くはないんですよ。正直、こういうネタって面白い芸人からの評価低いんですよ」というコメントを受けたものだ。

これにＭＣの「ブラックマヨネーズ」吉田敬は「あれも粗品の見方ということですからね。ちょっと感動的なドラマのワンシーンみたい。粗品の胸にもささってるんじゃないですか」と粗品にコメントを求めた。

粗品は以下のように述べた。

「そうですね。さっきのネタの評価は『面白くない』みたいな言い方をしましたけど、イキがいいなと思いました。ただ『スカしたらあかんよ』っていうね。スカすのはダメですよ」

昨年１２月、「女芸人Ｎｏ．１決定戦 ＴＨＥ Ｗ ２０２５」の平場でエルフの荒川に対して、ボケ（ここでは粗品の批評）を真っ正面から受け止めていないというニュアンスで「お前もスカしたな」とボヤいて話題になったことを思い起こさせた。

これにブラックマヨネーズ・小杉竜一は「それ聞いたら、もうドキっとするから！」とツッコんでいた。

スタジオの空気がおかしくなりそうになったとき、審査員の「ザ・プラン９」お〜い！久馬が、すかさず「小杉の頭スカしすぎや」とボケた。小杉は「どういうことや！ 真っ正面ど真ん中アタマじゃ、これは！」と猛ツッコミ。粗品は「スカしたらアカンよ」とかぶせ、ブラマヨ吉田も「スカスカしたらアカンよ」とボケ続けた。やはり審査員のフットボールアワー・岩尾望もクスクス笑っていたところ、小杉は「何わろとんねん！ 岩尾も一緒になって。俺を守れよ」と“スカスカ同士”のはずが裏切られて憤慨していた。