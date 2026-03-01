ピアニストの西村由紀江が2月27日、自身のインスタグラムを更新。船上コンサートを終えて横浜に帰港したことを報告した。



【写真】まさに別世界 気品あふれる空間 グラスを手に豪華客船で乾杯

雪化粧した富士山も望める3泊4日の駿河湾クルーズ。20日に横浜から出港し、静岡県の清水港を経て、横浜に戻る船の旅だ。コンサートを行ったのは飛鳥Ⅱ。公式サイトによると、最上級客室の価格はSロイヤルスイート(2名1室)で119万8000円。下船後のハイヤーサービスの特典もあり、朝3回、昼2回、夕3回の食事がついている。



「横浜港に戻りました。 飛鳥Ⅱも3回目ということで、 ホールのピアノともすっかり阿吽の呼吸。 素晴らしいお客様と共に楽しく 演奏することができました。」とつづった西村。ラグジュアリーな時間を過ごす乗客たちを素敵なメロディーで楽しませたことを伝えた。



上品なコーデでグラスを手に「公演後はご褒美のディナーで乾杯！」と笑みを浮かべるショットをアップ。テーブルには彩りも美しい一皿が。さらに、黄色のドレス姿で船上にたたずむエレガントな姿も公開した。最後は「また乗船できる日を、明日か、飛鳥と、 楽しみにしています。」と、ちゃめっ気をのぞかせて結んだ。



ファンからは「海の上のピアニスト、素敵です」との称賛をはじめ、西村の曲「『時のきらめき』が聞こえてきます」との声も。乗船者から「日常を忘れてしまう数日でした」といったコメントも届いていた。



西村は3歳でピアノを始め、小学生時代にヤマハジュニアオリジナルコンサート（JOC）に参加し世界各国を回る。桐朋学園大入学と同時にデビュー。1988年から97年まで放送された「西村由紀江の日曜はピアノ気分」(読売テレビ)で日曜の朝の顔に。また、91年のフジテレビ系ドラマ「101回目のプロポーズ」などドラマや映画、CMの音楽を多数担当している。



（よろず～ニュース編集部）