関西で活動する芸歴10年目以下の漫才師による賞レース「第15回ytv漫才新人賞決定戦」が1日、同局で開催され、3年連続出場の「ぐろう」が3度目の正直で悲願の優勝。賞金100万円を手にし、「マジでよかったー！」「ほんとにお世話になりました」と声を上げた。

ボケの家村涼太（28）とツッコミの高松巧（29）による結成6年目のコンビ。2023年は惜しくも準優勝で、「今大会で勝負を決めたい」との強い思いで臨んでいた。

予選も最難関とされるROUND1を1位通過し、決定戦でのファーストラウンドも459点を獲得し、1位で最終決戦に進んだ。

最後のネタは高松家の表札を家村にイジられ、それにツッコむ掛け合いを繰り広げ、同じくROUND1で通過した強敵「シカノシンプ」を4対1で退け、勝利を飾った。

喜びをとアレ、高松は「ほんま3年連続でね…。マジで良かった」と語り、家村も「ほんとにお世話になりました。うれしいです、最高！」と実感を込めた。

かつて同大会で王者になり、昨年に続き審査員を務めた「霜降り明星」粗品には「優勝おめでとうございます。これから活躍していただいて」と祝福、激励された。「ただ、結果発表前のぐろうに聞いた意気込みのくだり…ちょっとスカしたな」と恐怖の指摘が！

「スカしてないですよ…」と困惑する高松に、「もっと“いやあ楽しみです！”とか熱くぶつからな」とダメ出しされ、「あれがスカシか…そうか…」「気を付けます」と2人は頭を下げていた。