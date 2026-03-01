お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（60）と田中裕二（61）が1日、TBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）に生出演。先月17日に死去したロックバンド「LUNA SEA」のドラム、真矢さん（享年56）を追悼した。

NHKの音楽番組「ポップジャム」などで共演していた爆笑問題。田中は「我々がポップジャムをやっていた時、LUNA SEA、GLAY、L'Arc-en-Ciel、このへんが毎回のように出てもらったんですけども。すさまじい人気で、3000人のNHKホールのお客さんがほぼ女性、若い女性。“ギャー！”ってすごいですよ。我々が会話できないくらい」の大歓声だったという。

「LUNA SEAのメンバーは二枚目っぽい人が多い中、ひとりで三枚目役を買ってでてくれた感じ。だから司会をやるほうとしたら、最後困ったら、とにく真矢さんに振ると落としてくれるみたいな。そういう優しくて、面白いところがある」と振り返った。

太田も「ロックバンドだから結構突っ張ってるところがあるんですけれども。やっぱり裏では、すごく腰が低くて、みんな礼儀正しくて、やっぱりこれはプロなんだなと思いましたね」としみじみ。田中は「LUNA SEAの真矢さん、お疲れさまでした。ゆっくりお休みください」と伝えた。