◇W杯アジア1次予選 日本78ー72韓国（2026年3月1日 沖縄アリーナ）

バスケットボール男子日本代表（世界ランク22位）が27年バスケットボール男子ワールドカップ（W杯）アジア1次予選4戦目で韓国（同ランク56位）と対戦。一進一退の大接戦を制して桶谷大HC新体制初勝利を飾った。そして日本はW杯アジア1次予選B組単独首位となった。試合後にジョシュ・ホーキンソン（30＝SR渋谷）が“替え歌”を大熱唱した。

中国戦ではロースター外となったホーキンソンがスタメン復帰。前半から15得点とチームをけん引。後半も緊張感のある大接戦の中で得点を重ねて、チーム最多24得点7リバウンドの大活躍を見せた。

試合後には「沖縄のファンは世界中で一番のファンだと思うので、特別な歌を歌います」と、BEGINの名曲「オジー自慢のオリオンビール」の“替え歌”を熱唱。ファンも「ありっ！乾杯！」と合いの手を入れた。

ネットでも「可愛すぎる」「日本人以上に日本のバスケ界を盛り上げてくれる存在」「めちゃ疲れているはずの試合後もファンを盛り上げ楽しませるとか感謝！」「好きなキャラだわw」「素晴らしい」「おもしれ〜！」などの声が上がった。