“関西若手漫才師の登竜門”『ytv漫才新人賞決定戦』ぐろうが優勝
関西若手漫才師の登竜門となる、読売テレビ『マウスコンピューターpresents 第15回ytv漫才新人賞決定戦』が、3月1日に生放送（後3：00〜 ※関西ローカル／TVer生配信）され、コンビのぐろう家村涼太、高松巧）が優勝した。
【写真】『第15回ytv漫才新人賞決定戦』ファイナリストたち
『ytv漫才新人賞』は、関西で活動する芸歴10年目以内の若手漫才師による賞レース。年間を通じたバトルが特徴で、3回の事前ROUNDを勝ち抜いた6組と敗者復活1組が、ファイナルとなる「決定戦」に進出する。
ぐろう、シカノシンプ（北川、ゆのき）の最終決戦の末、審査員（ハイヒール・リンゴ、お〜い！久馬、ハリウッドザコシシウ、岩尾望、粗品）の多数に評価された。
ぐろうは、『ytv漫才新人賞』3度目の決定戦で戴冠となった。『M-1グランプリ』は、過去準々決勝まで進出。2024年『ABCお笑いグランプリ』で決勝進出を果たしている。
過去には、銀シャリ、ガクテンソク（当時・学天即）、霜降り明星、カベポスターらが優勝。歴代のファイナリストからも、昨年の『M-1グランプリ』王者・たくろう、『キングオブコント』王者・ロングコートダディ、『ダブルインパクト』王者・ニッポンの社長らを輩出した。また審査員では、昨年は粗品を賞レースで初めて起用するなど、こだわりの顔ぶれがそろい、全国的な注目が集まった。
■『マウスコンピューターpresents 第15回ytv漫才新人賞決定戦』
出番順
（1）タチマチ（安達周平、胡内佑介）
（2）生姜猫（川崎 ※崎＝たつさき ケージュ、カンサイ）
（3）ぎょうぶ（為国、澤畑健二）
（4）ぐろう（家村涼太、高松巧）
（5）マーメイド（田村境祐、テクニック。）
（6）シカノシンプ（北川、ゆのき）
（7）天才ピアニスト（竹内知咲、ますみ）
