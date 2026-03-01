加藤茶（83）加藤綾菜（37）夫妻が1日、都内で、トークイベント「元気に生きていく！加藤家 笑顔の秘訣」に出席した。

同トークイベントは、主婦の友社「あしたのわたしに、会おう。ご自愛市spring2026」イベントの一部として開催した。

綾菜は11年3月、45歳年上の茶と結婚。当初のバッシングを乗り越え、現在は健康管理や献身的な支えを行い、円満な夫婦関係と健康的な日常を送っている。

茶は結婚前に大動脈解離、結婚後は「パーキンソン病とか4回大病を経験した」という。

その時の様子を綾菜は「マジで悩まないんですよ」とし、「亡くなるって言われて、私だけ泣いていて。でも加トちゃんは大丈夫、大丈夫って」。茶は「だって俺、絶対死なないって。どんな病気をしても治ると思っていたもん」とあっさり。その裏には「舞台に立ちたいという気持ち。人に笑ってもらいたいという気持ちがあった」。綾菜は「マインドがやっぱりね。私も頑張ったけど、加トちゃんの明るさと相乗効果で良くなっていったと思う」とした。

綾菜は加藤を支えるためにさまざまな資格を取得。結婚当初は「70歳でなくなると言われた」と振り返り、だからこそ「1日でも長く一緒に生きたいと思ってやってきた」という。

結婚生活15年を「いろいろあったけど楽しかった」と綾菜が振り返ると、茶の「終わらせようとしてない？ 俺まだまだ長生きするからな」に会場は爆笑。だが、「こんなに努力する人だと思わなかったよ」とぽつり。

けんかもするが、夫婦仲は良好。綾菜は「2カ月に1回ぐらい、ワンちゃんと加トちゃんを連れて、関東圏内の温泉を回っているんです」とし、「そのために免許を取ったんです」と明かした。

綾菜は雑誌「ゆうゆう」（主婦の友社）のWEBサイト「WEBゆうゆうtime」で、この日から連載を開始。「こうして、加トちゃんと83歳の誕生日を祝えるのは奇跡に近かったような感じですが、みなさんとこうしてお祝いできて本当に幸せをかみしめています」とすると、「これから私もいろいろ勉強して、加トちゃんに108歳までどうやって長生きしてもらうかの記録をつけていくので、皆さんも読んでください」とアピールした。