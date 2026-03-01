犬にとってやりすぎなお世話

「程よく」「ちょうどいい」「加減」とは難しいものですが、過剰なお世話は犬に悪影響を及ぼすことがあります。

愛犬を大切に思う気持ちから過剰なお世話をしてしまうことは、飼い主なら誰でも経験のあることだと思います。

愛情と過干渉は別物である、ということを意識し、適切なお世話ができることが大切です。

1.必要以上に抱っこをすること

必要以上に抱っこをすることは、犬にとってやりすぎなお世話です。

怖がっているからと抱っこをする、要求されたからと抱っこをする、といったことを続けていると、社会化を逃してしまうことがあります。とくに社会化期を迎えた子犬に要注意です。

社会性を身につけることができず、安全にお散歩をすることができなくなってしまったり、他人や他犬を極度に怖がるようになってしまったりすることがあります。

また、飼い主に抱っこされていないと不安や恐怖から思わぬ行動を取ってしまったり、パニックになって体調不良を引き起こしてしまったりすることがあります。

過剰な抱っこは、犬を臆病な性格にさせてしまうことがあるのです。

2.手を貸してばかりいること

手を貸してばかりいることは、犬にとってやりすぎなお世話です。

犬がお水を飲もうとしていることに気づいてお皿を持ってあげるのは、健康で元気な犬にとっては過剰なお世話であると言えます。

犬にも自ら考えて行動する能力があります。考える・判断する・行動するということを自ら行っています。

飼い主が手を貸してばかりいると、自ら考えたり判断したり、行動することができなくなってしまいます。

飼い主がそばにいないとき、自ら考えたり判断したり、行動することができなくなってしまうと、心や行動を上手くコントロールすることができなくなってしまうことがあります。

まずは、手を貸すことよりも、犬が「どうしたらいいかな…」と判断に迷っているとき、「こうするといいよ」と、正しい行動を教えてあげるようにしましょう。

「こんなとき愛犬はどんな判断と行動をするのかな…」と、見守ることも大切です。

3.構ったり声をかけたりしすぎること

構ったり声をかけたりしすぎることは、犬にとってやりすぎなお世話です。

犬にも放っておいてほしいときがあります。ひとりきりでくつろいだり、おもちゃで遊んだり、ただボーッとしてすごしたいときがあります。

飼い主の目には、愛犬が退屈しているように見えるかもしれません。しかし、犬が退屈しているときは、自ら「構って？」「遊ぼう？」と甘えてくるはずです。

放っておいてほしいとき、構ったり声をかけたりしすぎることは、犬にとって強いストレスになります。

愛犬がくつろいでいるときは、愛犬の行動や様子をそっと見守るようにしましょう。

4.要求されたことに全て応えること

要求されたことに応えることは、犬にとってやりすぎなお世話です。

「要求すれば何でも応えてもらえるぞ！」と学習してしまいます。要求に応えてもらえないことがあると不満を爆発させ、いつまででも吠えたり、噛んだりして要求するようになってしまいます。

吠える、噛むとなると、飼い主は困ってしまうでしょう。だからといって、「ダメ！」「うるさい！」と叱ったり怒ったりすると、より問題行動が強化されてしまうことがあります。

まとめ

犬にとってやりすぎなお世話を4つ解説しました。

必要以上に抱っこをすること 手を貸してばかりいること 構ったり声をかけたりしすぎること 要求されたことに全て応えること

必要のないことだと分かっていながらも、何でもお世話してあげたくなるのが飼い主心ですよね。

「やりすぎてるな…」と感じたときは、愛犬の力を信じてみましょう。日々のしつけや経験の中で犬は学び、自ら正しい行動をすることができます。

そっと見守り、正しい行動をすることができたとき、たくさん褒めてあげましょう。

(獣医師監修：葛野宗)