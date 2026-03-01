「食・街・酒・旅」を愛するおとなのための情報誌、『おとなの週末』が自信を持っておすすめする旅の体験をご紹介します。今回は、富山・富士の陶芸窯元『お花畠窯』です。

扉を開くとそこには美しくも楽しい器たちが待っている

人生の節目に出会った縁がきっかけで、高桑さんが富山の地に窯を開いて47年。あちこち探してたどり着いたのが、現在の海を望む呉羽丘陵の裾野だったという。平屋の展示スペースは、訪れる人の心をほぐすような優しい空気に包まれていた。

『お花畠窯』工房の隣に建てられた、高桑さんの作品が埋め尽くすギャラリーショップ。幅広い作風の作品がずらりと並び、目移り必須

「日常に寄り添う器を作りたい」。と手がけるのは、朝鮮の白磁に触発された作品や大らかな線の絵付け皿など。

『お花畠窯』陶芸家 高桑英隆さん

陶芸家：高桑英隆さん「少し離れた場所ですがお散歩気分でいらしてください」

『お花畠窯』窓から緑を見晴らす気持ちの良い工房

［店名］『お花畠窯』

［住所］富山県富山市追分茶屋66

［電話］076-434-3718

［営業時間］要問合せ

［休日］要問合せ

［交通］北陸新幹線ほか富山駅からタクシーで16分

公式Instagram：https://www.instagram.com/ohanabatake66/

撮影／松田麻樹、取材／岡本ジュン

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、かわいらしい絵付けの豆皿の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年11月号発売時点の情報です。

2025年11月号

【画像】個性豊かな器が揃う 手軽に買える小皿も（7枚）