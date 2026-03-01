「この日本人は絶好調」「常に危険な存在」日本期待の22歳が圧巻の２戦２G１A！イングランドで躍動、英国メディアが絶賛「監督が彼を信頼し続けた理由を証明」
現地２月28日に開催されたチャンピオンシップ（イングランド２部）の第35節で松木玖生が所属するサウサンプトンは、シェフィールド・ウェンズデイと敵地で対戦。３−１で快勝を収めた。
５−０で圧勝した前節のQPR戦で、待望のリーグ戦初ゴールを含む２得点をマークした松木はこの試合でも、右サイドハーフで攻守に奮闘する。
71分には、CKにヘッドで合わせ、テイラー・ハーウッド＝ベリスが決めた３点目をアシスト。またしてもスコアポイントをマークした。
この活躍ぶりを現地メディアも高く評価。『SAINTS MARCHING』は６点止まりだったものの、こう絶賛している。
「この日本人アタッカーは絶好調で、火曜日の２ゴールで監督が彼を信頼し続けた理由を今日も証明した。松木は試合を通して幅と強度をもたらし、常に危険な存在だった」
日本期待の22歳が、イングランドの地で覚醒しつつある。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】松木玖生の初アシスト＆圧巻２ゴール！
５−０で圧勝した前節のQPR戦で、待望のリーグ戦初ゴールを含む２得点をマークした松木はこの試合でも、右サイドハーフで攻守に奮闘する。
71分には、CKにヘッドで合わせ、テイラー・ハーウッド＝ベリスが決めた３点目をアシスト。またしてもスコアポイントをマークした。
この活躍ぶりを現地メディアも高く評価。『SAINTS MARCHING』は６点止まりだったものの、こう絶賛している。
「この日本人アタッカーは絶好調で、火曜日の２ゴールで監督が彼を信頼し続けた理由を今日も証明した。松木は試合を通して幅と強度をもたらし、常に危険な存在だった」
日本期待の22歳が、イングランドの地で覚醒しつつある。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】松木玖生の初アシスト＆圧巻２ゴール！