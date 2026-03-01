QPR戦に続いて躍動した松木。(C)Getty Images

　現地２月28日に開催されたチャンピオンシップ（イングランド２部）の第35節で松木玖生が所属するサウサンプトンは、シェフィールド・ウェンズデイと敵地で対戦。３−１で快勝を収めた。

　５−０で圧勝した前節のQPR戦で、待望のリーグ戦初ゴールを含む２得点をマークした松木はこの試合でも、右サイドハーフで攻守に奮闘する。

　71分には、CKにヘッドで合わせ、テイラー・ハーウッド＝ベリスが決めた３点目をアシスト。またしてもスコアポイントをマークした。
 
　この活躍ぶりを現地メディアも高く評価。『SAINTS MARCHING』は６点止まりだったものの、こう絶賛している。

「この日本人アタッカーは絶好調で、火曜日の２ゴールで監督が彼を信頼し続けた理由を今日も証明した。松木は試合を通して幅と強度をもたらし、常に危険な存在だった」

　日本期待の22歳が、イングランドの地で覚醒しつつある。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

