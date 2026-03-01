「彼女の反撃が怖すぎる」片桐仁、妻の“いい顔撮れた”の末路に「最後ので台無し」「ほっこり夫婦愛」
俳優の片桐仁さんは2月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。妻の反撃にあったという写真を披露しました。
【写真】片桐仁、“妻の反撃”の姿
「どうやら彼女の反撃が怖すぎる」片桐さんは「ご飯食べに行ったら、妻のいい顔撮れた。やり返された」つづり、3枚の写真を投稿。片桐さんの妻・友紀さんが目を細めながらおいしそうにビールを飲む瞬間の“いい顔”を撮れたことを報告しています。その後、妻にやり返されたとのことで、妻が撮影した何とも言えない表情の仁さんの姿も……。
この投稿にコメントでは「最後ので台無しですよ」「瞬きの瞬間狙い撃ちの復讐怖すぎる」「どうやら彼女の反撃が怖すぎる」「ほっこり夫婦愛感じます！ 」「こういうやり取りも微笑ましいです」「妻の表情が自然で可愛いですね」「素敵な瞬間ですね」との声が寄せられています。
「マジで憧れのファミリーです」2月23日の投稿では、「子供たちが大きくなって、なかなか家族全員が揃いにくくなったけど、今日はみんなで焼肉！！ いっぱい食べていっぱい話した！」とつづり、仲良く寄り添う夫婦ツーショットや2人の息子の顔出しショットなど、家族で焼肉を楽しむ姿を披露しています。ファンからは「仲良し家族で憧れます！」「奥様可愛い」「素敵な夫婦だぁ」「ものすごくいい家庭感がします！」「マジで憧れのファミリーです。最高すぎる！」との声が寄せられました。(文:福島 ゆき)
