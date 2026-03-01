ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する野球の日本代表「侍ジャパン」が1日、京セラドームで希望者による練習を行った。ドジャースの大谷翔平投手（31）も練習に参加した。

いよいよ2日のオリックス戦から実戦を迎える。大谷は外野で入念なストレッチを行い、センター付近でフリー打撃の打球を鈴木誠也外野手（カブス）と並んで捕球を行った。

練習後、井端監督は2日のオリックス戦での大谷の打順について「明日の楽しみにしておいてもらえれば。今日言ったところで明日わかると思いますので。ここまで我慢したんだから明日まで言わないと思います」とかわした。

打順の明言は避けたが、「打順は下からも回ってくるものでもありますので、そういうのを踏まえてまだ検討している段階であるのは間違いない」と大谷を打線のどこに置くかをまだ思案している最中だということも強調した。

侍ジャパンは2、3両日に京セラドームで強化試合を行う。3日は阪神と戦う。メジャー組も試合出場することが可能となり、大谷だけでなく、鈴木誠也外野手（カブス）、吉田正尚外野手（レッドソックス）、村上宗隆内野手（ホワイトソックス）らの出場も予想される。選手が揃ってWBC初戦となる6日の台湾戦へ最終の仕上げに入る。