◇米女子ゴルフツアー HSBC女子世界選手権最終日（2026年3月1日 シンガポール セントーサGC＝6793ヤード、パー72）

最終ラウンドが行われ、20位から出た岩井明愛（23＝Honda）が6バーディー、2ボギーの68をマークし、竹田麗央（22＝ヤマエグループHD）と並び通算7アンダーで日本勢最高の8位に入った。

ホールアウト後、U−NEXTのインタビューでは「後半のボギーが悔しけど、最終日にしっかり伸ばせて良かった」とすっきりとした表情で話した。

2番でバーディーを先行させると、パー5の5番で花道からきっちり寄せて、6番では2打目をピン側につけて連続バーディー。10番も1メートルにつけてパットを決めた。

その後2ボギーを叩いたものの、16番パー5で3打目を50センチにぴたり。17番パー3では4メートルのパットを沈めて連続バーディーとした。

2週前の欧州ツアー、サウジ・レディース・インターナショナル（サウジアラビア）で2位に入り、前週はホンダLPGA（タイ）で48位に止まったが、今大会で米ツアーでは今季初めてトップ10入りを果たし手応えをつかんだ。次戦は日本ツアー開幕戦ダイキン・オーキッド・レディース（5日開幕、沖縄）に参戦する。

「皆さんが少しでも楽しんでもらえるように、大会を盛り上げられるように頑張ります」と抱負を語った。