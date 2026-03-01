蟹座・女性の運勢

高いモチベーションが自然に維持できる、楽しくも非常にパワフルなときです。ここまで長く蟹座は自分にある種の任務や挑戦を課し、積極的に自分を新しくしていく努力を重ねていたと思います。その流れはそろそろ最終局面にきていますが、すでに現段階でこれまでの成果が出て、「自然な形で、ありのままの自分を楽しめる」。そういう強くてしなやかなメンタリティーが培われたのかもしれません。地味にいままでの頑張りが、効いているのではないでしょうか。ただ今週は最終局面だけあって、ちょっとストレスを受ける可能性が。特に誰かとの考え方、価値観の衝突は疲れますが、振り回されないで。そこでこそしなやかさを生かすべきです。

蟹座・男性の運勢

自分自身に対し素直になれる、ありのままのよさをストレートに発揮しやすい好調なタイミングです。でもきっとこの背景には、いままで密かに自分なりの努力や挑戦を積んできたという事実があるのでしょう。積極的に古い自分を変え、考え方をブラッシュアップしようと努めてきているからこそ、「いまここにいる自分も素直に受け止められる」。そんな心境にたどり着いたんじゃないかな。ただ、まだ現状も挑戦は続いており、特に今週は価値観の違う誰かと意見の衝突が再びあるかもしれません。当てはまる場合は、ストレスを抱えすぎないように。人と意見が違っても、それはあなたを損なうものではありません。