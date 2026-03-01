牡羊座・女性の運勢

やや気負っていた面のある牡羊座を、そっと和らげてくれるような力が働くときです。いまの牡羊座は成長意欲が著しく、自分の価値観を刷新していかなくてはならないと強く思っていそう。それ自体は前向きなことですが、本来あるべき状態より周囲の人をやや気にしてしまっているかもしれません。ですが、それをサポートするかのように、いまは家族を中心とする身近な存在や日常の生活が牡羊座に対してやさしく、癒やしを与えてくれるよう。頑張るのもいいですが、一度充実したエネルギーチャージの時間を持ってください。今後やりたいことがあるならなおさら、元気はたくさん必要ですから。

牡羊座・男性の運勢

前向きな周囲から強い刺激を受け、積極的に自分を刷新しようとしてきた牡羊座。ここまででかなり成果を上げていそうですが、今週はその最後のクライマックス的な時期でしょう。これまでも頑張ってきているぶん、プレッシャーがかかり疲れも出やすいです。が、同時にいまは家族に代表される身近な存在や日常生活の温かさが、パワフルなエネルギー源となってくれるタイミングでしょう。集中するのはいいけれど、気がついたときはその存在に癒やされ、穏やかな時間のなかで元気を回復してください。周囲には助けてくれる人がたくさんいますよ。