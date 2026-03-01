牡牛座・女性の運勢

社会面での大きな挑戦の時期もそろそろ最終局面に入りました。ここ最近の牡牛座は、いままでならば受け入れにくかった種類のことに向き合ってきたはず。それは刺激的な内容であったぶん、牡牛座をおおいに消耗させた面があったでしょう。最後のひと踏ん張り、どうぞ集中してください。その牡牛座をサポートしてくれるのは、現在好調な対人関係でしょう。いまは親しい相手との交流も盛んなうえ、新たに牡牛座に好意的な誰かにも会いやすいはず。いろいろ思うところがあるなら、聞いてもらうことで心が整理され、自然な前向きさも引き出されやすいのでは。気の置けない会話に元気がもらえそうです。

牡牛座・男性の運勢

社会面を通じて自分の考え方、価値観を更新させようという挑戦もそろそろ終わりに近づいています。おおいに前向きな気持ちを引き出された牡牛座ですが、頑張ったぶん、疲れ、ストレスも感じていることでしょう。ただ、状況はあとひと息のところまで来ているし、同時にいまは周囲に好意的でおおいに助けてもくれる人たちがいるようです。もし疑問や不安を感じるなら、親しい相手に積極的に話し、安らぎを得ましょう。周囲は牡牛座の頑張りを認めると同時に、本来の元気さ、前向きさを取り戻させてくれる寛大な存在でもあるようです。