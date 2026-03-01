双子座・女性の運勢

自分の考えや積極的な行動で、自分のなかにある思い込みや古い価値観を打破しようという流れを越えてきた双子座。その流れもそろそろ終盤ですが、今週は「最後にもうひと勝負」ありそうなときです。一定のしんどさやストレスはあるものの、得られるすがすがしさはかなりのよう。同時に現在は社会面も好調で、あなたを信頼し応援する存在は案外身近に多いはずです。何でもひとりで抱え込まず、楽しさも苦しさもそのままに、ありのままの自分でいることがいっそう味方を増やす展開につながるのではないでしょうか。

双子座・男性の運勢

自分のなかにある古い考えや自分自身を縛る価値観を越えて進む。そんな意欲を抱えてここまでやってきた双子座です。現在の挑戦もついにラストスパートに入りましたが、最後にもうひと壁、越える必要がありそうです。ただ、いつのまにか状況は変わり、特に社会面は双子座を支え、積極的に肯定する流れが来ています。周囲にあなたを応援している人はたくさんいるはずです。もししんどく感じたときは積極的に周りを頼り、素直かつ正直でいてください。いま頑張っていることは、強力なすがすがしさを伴って戻ってくると思いますよ。